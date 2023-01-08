Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek üniversitede ön kayıtlar başladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim desteği görmek isteyen öğrenciler için ön kayıt başvurularını almaya başladı.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yüzlerce özel yetenekli çocuk, ihtiyaçları olan eğitim desteğini profesyonel eğitim kadrosu tarafından alıyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden bu yıl ilk kez yararlanmaya başlayacak öğrenciler için ön kayıtlar online alınmaya başlandı. 8-12 yaş aralığındaki WISC-4 Zekâ Tanılama Testi (Weschler Intelligence Scale for Children-IV ) neticesinde "özel yetenekli birey" tanısı konulmuş öğrencilerin ön kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü 17.00’ye kadar online ya da kuruma giderek yapılabilecek.