Gebze’ye Sıfır Atık Ormanı kurulacak

Sıfır Atık çalışmalarıyla çevre ödüllü belediye unvanını kazanan Gebze Belediyesi, elektronik atıkların geri dönüşümünden oluşturulacak kaynakla Sıfır Atık Ormanı kuracak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülük ettiği sıfır atık çalışmaları kapsamında Kadıllı’da Sıfır Atık Ormanı kurulacak. Düzenlenen projenin tanıtım toplantısına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve proje paydaşları katıldı.

"Gebze Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında iddialıyız"

İlçede toplanacak değerli elektronik atıkların geri dönüşümünden oluşturulacak kaynakla kurulacak Sıfır Atık Ormanı hakkında açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün burada, Gebze’mizde kuracağımız Sıfır Atık Ormanı için farkındalık oluşturmak amacıyla bir aradayız. İlçemizde topladığımız elektronik atıkların ağaca, ormana dönüşmesi için çalışma başlattık. Kadıllı’da 30 dönümlük bir araziyi Sıfır Atık Ormanı’na sizlerin ve değerli hemşerilerimizin desteğiyle dönüştüreceğiz inşallah. Toplanan atıkların geri dönüşümünden sağlanacak kaynakla bu ormanımızı en kısa sürede oluşturacağız. Sıfır atık kenti Gebze’mizde çalışmalarımıza destek veren tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gebze Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında iddialıyız. Türkiye’de sıfır atık belgesi olan 30 belediyeden birisiyiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol, atıklardan meydana getirilen sergiyi gezdi.