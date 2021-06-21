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Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam merkezi meydan ve yeraltı otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

KOCAELİ 21.06.2021, 11:52
Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam merkezi meydan ve yeraltı otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi meydan ve yeraltı otoparkı proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının bulunduğu alan ile eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede inşa edileceğini dile getirdi. Projenin bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlandığını ifade eden Başkan Büyükgöz, KETEM, verem savaş, aile sağlığı birimi, tıbbi laboratuarlar, aile danışmanlığı ve sosyal danışmanlık birimi, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve spor aktivasyon odası gibi donatıların yer alacağı projenin ayrıca 450 araçlık katlı otoparkı da bünyesinde barındıracağını vurguladı. Başkan Büyükgöz projede çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da açıkladı.
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