Gebze’ye iki yeni ‘Güzide’ tesis geliyor

Gebze Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların uğrak yeri olacak iki yeni tesis için çalışmalar hızlandırdı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe merkezinde 2 adet sosyal tesis kazandırmak üzere çalışmalara başlanması talimatı verdi. Gebze kent meydanı kompleksinin Cumhuriyet meydanına bakan cephesinde yer alacak yeni sosyal tesisteki çalışmaları inceleyen Başkan Büyükgöz, “Kentimizin en merkezi konumunda yer alan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde, 2 adet yeni sosyal tesisi, Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine en kısa sürede sunmuş olacağız” dedi.

Biri Cumhuriyet Meydanına bakan cephede terası kafe ve restoranıyla Gebzelilere hizmet verecek ‘Güzide’ isimli sosyal tesislerin bir diğeri ise, kent meydanı gösteri havuzuna cepheli konumuyla vatandaşların hizmetine sunulacak. Tesislerin en kısa sürede hizmete açılacağını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Kıymetli hemşerilerimize ilçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükgöz inceleme turunda başkan yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.