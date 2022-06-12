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GEBZESEM yaz dönemine hazırlanıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sporla iç içe büyümelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GEBZESEM yaz dönemi için gün sayıyor.
KOCAELİ 12.06.2022, 11:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sporla iç içe büyümelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GEBZESEM yaz dönemi için gün sayıyor.
Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) çocuklara ve gençlere kapısını açacak. 7-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak olan merkezde, jimnastik, atletizm, okçuluk, karate, judo, güreş, masa tenisi, tekvando ve boks branşlarında hizmet verilecek. Yetenekli olanların Türk sporuna kazandırılacağı GEBZESEM’de çocuklar ve gençler, bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın püf noktalarını, tecrübeli eğitmenler eşliğinde öğrenme fırsatı bulacak.