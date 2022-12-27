Gebze’nin yeni hükümet konağı için düzenlenen projede birinci belli oldu

Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 26 proje arasında birincilik ödülünü kazanan tasarımın Sıddık Güven’in projesi olduğunu açıkladı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasının sonuçları, düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. 39 projenin ön seçim için başvurduğu yarışmada 26 proje yarışmacılar tarafından teslim edilmişti. Alanında uzman mimar ve şehir plancılarından oluşan jürinin değerlendirmeleri neticesinde birinci, ikinci, üçüncünün yanı sıra 3 proje de mansiyon ödülüne layık görüldü.

"39 yarışmacı ön seçim için başvurdu"

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Var olan kaymakamlık binası Gebze’nin şanına yakışmıyor. 1 milyon 700 bin insanın yaşayacağı bir kent potansiyeli var Gebze’nin. Günün şartlarını da, Gebze’nin gelecek vizyonunu da yansıtacak bir hükümet konağı ihtiyacı vardı. Bakanımıza Gebze’ye yakışacak bir mimariyle proje yapılması gerekliliğini ifade ettik ve proje sürecini biz yönettik. Binanın finansmanını bakanlık sağlayacak. Sayın bakanımızın kabulüyle belediye ve bakanlık arasında protokol yapıldı ve sessiz sedasız işe koyulduk. 39 yarışmacı ön seçim için başvurdu. 17 Ekim 2022 tarihinde ön seçim çalışmaları tamamlandı ve ilan edildi. Ön seçimi kazanan 30 yarışmacıya davet gönderildi. 19 Aralık’ta da projelerin teslimi yapıldı. 26 adet proje yarışmacılar tarafından teslim edildi. Bugün itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü proje belirlendi, 4 proje için de mansiyon ödülleri verildi. Birinci, ikinci ve üçüncü projeleri sayın bakanımıza takdim edeceğiz ve kendisinin tavsiyelerini alıp, yapım ihalesi sürecine gireceğiz. Yarışma sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten kaliteli projelerin ortaya çıktığını gördüm. Projenin yapım maliyeti yüksek olabilir ancak önemli olan binanın işletim maliyetidir" dedi.

"Hükümet konağının yapım yeri hayati derecede önemlidir"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Hükümet konağının yapım yeri hayati derecede önemlidir. Hükümet konakları, toplumun her kesimine hizmet ediyor. Ulaşım noktasında yapılan yer seçimini oldukça olumlu buldum. En kıymetli şey canla birlikte beraber vakittir. Seçilen alan kurumların birlikte çalışmasına da müsait. Projelerimiz umarım tüm ihtiyacımızı karşılar" dedi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birinci Sıddık Güven Doğan’ın projesi, ikinci Recep Semizoğlu projesi, üçüncü Abdülkerim Gündüz, mansiyonlar Orhan Ersan, Kaan Özer, Uğur Işık, Hakan Evkaya ve ekiplerinin projeleri olarak belirlendi.