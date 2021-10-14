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Gebze’nin bilim ve eğitim yuvası

Gebze Belediyesi Bilim Sanat Merkezleri, 7’den 70’e çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katıldığı ücretsiz GESMEK ve Enderun Anaokulu kurslarıyla adeta bilimin ve eğitimin merkezi haline geldi.

KOCAELİ 14.10.2021, 10:54
Gebze’nin bilim ve eğitim yuvası

Gebze Belediyesi Bilim Sanat Merkezleri, 7’den 70’e çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katıldığı ücretsiz GESMEK ve Enderun Anaokulu kurslarıyla adeta bilimin ve eğitimin merkezi haline geldi.

Gebze’deki ‘bilim-sanat merkezleri’ bilimin ve eğitimin merkezi haline geldi. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstasyon, Arapçeşme ve Beylikbağı’nda bulunan Bilim Sanat Merkezleri adeta bilimin ve eğitimin merkezine dönüştü. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik kurs ve eğitim faaliyetlerinin merkezi haline gelen Bilim Sanat Merkezleri çatısı altında, GESMEK kurslarının yanı sıra Enderun Anaokulu’nun eğitim faaliyetleri de kesintisiz sürdürülüyor. Alanında uzman eğitimcilerin ve usta öğreticilerin nezaretinde devam eden ve tamamen ücretsiz olan kurslarda 7’den 70’e çocuklar, gençler ve yetişkinler yetenek ve becerilerini geliştiriyor.

İlçedeki Bilim Sanat Merkezleri çatısı altında da devam eden GESMEK kursları kapsamında 41 branşta yetişkinlere mesleki eğitimlerin yanı sıra hünerlerini geliştirebilecekleri kurslar ve yabancı dil eğitimleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Bilim Sanat Merkezleri çatısı altında eğitimlerini sürdüren Enderun Anaokulu’nun minik öğrencileri değerler eğitimi, İngilizce, Kuran-ı Kerim, ebru, drama, oyun ve oyuncak atölyesinde hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Gebze Belediyesi Bilim Sanat Merkezleri bünyesindeki GESMEK ve Enderun Anaokulu kurslarında çocuk ve yetişkin 2 bin 980 kursiyer hünerlerine hüner katıyor.

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