banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Gebzeli sporcular madalyayla döndü

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları, farklı illerde katıldıkları turnuvalardan madalyayla döndü.

KOCAELİ 22.08.2022, 15:16
Gebzeli sporcular madalyayla döndü

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları, farklı illerde katıldıkları turnuvalardan madalyayla döndü.

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Su Topu takımında sporcular 18-22 Ağustos tarihleri arasında Adana’da düzenlenen U-17 Erkekler Bölgesel Lig 3’lük müsabakalarını tamamlayarak madalyalarını aldı. Gösterdikleri mücadelenin ardından takım, profesyonel lige yükselmeye hak kazandı. Öte yandan, Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası Finali’nde yarışan Mürya Karayel isimli sporcu, Türkiye 2’si, Türkiye Triatlon Federasyonu Yıldızlar kategorisi genel klasmanda Türkiye 1’incisi oldu. Alp Kayra Özaltın isimli sporcu ise aynı turnuvada Türkiye üçüncülüğünü ve Türkiye Triatlon Federasyonu M3-B genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu