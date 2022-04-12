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Gebze’deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 30 Mart’ta yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
KOCAELİ 12.04.2022, 21:51
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 30 Mart’ta yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi G.T., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.