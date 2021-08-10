Gebze’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi fen İşlerinden hummalı çalışmalar. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarına, belirlenen program dahilinde hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi fen İşlerinden hummalı çalışmalar. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarına, belirlenen program dahilinde hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün verdiği talimatlar doğrultusunda üst yapı ve donatı çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinde asfalt serim, kaldırım-istinat duvarı imalatı ve parke yol imalatı gerçekleştiriyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Denizli Mahallesi’nin muhtelif sokaklarında kaldırım imalatı ve bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.

Ovacık Mahallesi 4334 ve 4341 sokaklarda sıcak asfalt çalışması da gerçekleştiren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Kargalı Mahallesi 3913 sokakta parke yol imalatı ve 3920 Sokak’ta ise istinat duvarı çalışmasını da tamamladı. Belediyenin çalışmalarından memnuniyetini ifade eden Kargalı Mahallesi Muhtarı Hasan Cihan yaptığı açıklamada; hızla devam eden üst yapı çalışmalarından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların ilçenin tüm mahallelerinde belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.