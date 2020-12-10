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Gebze’de parke yol çalışması sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor.

KOCAELİ 10.12.2020, 14:07
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Gebze’de parke yol çalışması sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler Gebze’nin kırsal mahallelerinde yol bakım, onarım, kaldırım, bordür ve asfalt serim çalışmalarına ara vermiyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor. Fen işleri ekipleri Pelitli Mahallesi 4405 Sokak ve bağlantılarında parke yol yapımını tamamlayarak sokak sakinlerinin hizmetine açtı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.
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