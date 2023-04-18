Gebze’de mezarlıklar temizleniyor

Gebze’de Ramazan Bayramında vatandaşların mezarlıklara rahatça gidebilmeleri için temizlik çalışması başlatıldı.

Gebze Belediyesi mezarlıkları Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Park-bahçeler ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda mezarlıklarda bulunan taş, çöp ve yabancı otlar temizleniyor. Mezarlık içindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıp, kırık dal ve ağaçlar da temizlenerek Ramazan Bayramı için ziyaretçilere hazırlanıyor. Gebze Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirmeleri için hazırlıkların hızla tamamlanacağı bilgisini paylaştı.