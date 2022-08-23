banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”

Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.

KOCAELİ 23.08.2022, 10:37
Gebze’de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, film gösterimi öncesi Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı "Mahallemde Sinema Var" etkinliğinde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, minikler ve aileleriyle sohbet etti.

Yorumlar (0)
29°
hafif yağmur