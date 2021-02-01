Gebze’de konteynırlar yenileniyor

Gebze’de eski çöp konteynerleri, kapasitesi yüzde 130 oranında arttırılan konteynerler ile değiştiriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki eski çöp konteynırlarını, çöp toplama kapasitesi yüzde 130 oranında artırılmış kapalı sistem yeni yer üstü çöp konteynırlarıyla değiştirmeyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 80 adet yeni tip kapalı ve geniş hacimli konteynır Gebze’nin ana arterlerinde belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Bu uygulamayla hem çevre ve temizlik hem de ana arterlerdeki trafik yükünü azaltma konusunda katkı sağlanmış olacak.