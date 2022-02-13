Gebze’de kavşak çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de yeni trafik dolaşım planını uygulamak için çalışma yapıyor. Ekipler şu ana kadar 5 ayrı noktada yeni kavşak yapımını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de trafik yükünü azaltmak için hazırladığı trafik dolaşım planı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ilçedeki kritik noktalarda yaptığı kavşak düzenlemeleri ile devam ediyor. Gebze’de her geçen gün artan nüfus, araç sayısı gibi unsurlardan dolayı yoğun bölgelerdeki mevcut kavşaklar ihtiyaca cevap veremiyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı yakın bir zamanda Gebze’de uygulamaya koyacağı trafik dolaşım planıyla bu sıkıntılara son vermeyi amaçlıyor. 19 ayrı noktada planlanan kavşak düzenlemesi ile bazı yolların yönleri değiştirilecek. Bu bağlamda kavşak düzenlemeleri, refüj bordür yapımı, katılım cebi yapımı ve durak alanlarının düzenlenmesi ile ilgili işler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getiriliyor. Trafik levhalarının montajı, çizgi işlerinin yapımı ve delinatörlerin konulması gibi işler de Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yeni trafik dolaşım planı kapsamında fiziki düzenleme yapılacak olan konumlar, Gebze’nin ulaşımında konforu ve güvenliği ve daha akıcı bir trafiği sağlayacak. Trafik yoğunluğunun sıklıkla yaşandığı kavşaklarda araç yığılmalarını önlemeyi amaçlayan dolaşım planı projesinde diğer kavşakların yapımı, planlanan programa göre devam ediyor.