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Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına devam ediyor.

KOCAELİ 01.09.2021, 14:50
Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Gebzelilere hizmet etme anlayışıyla sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Başkan Büyükgöz her hafta Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelerek dertlerini dinliyor, çözüm noktasında yardımcı oluyor.

“Belediyenin ve hizmetlerin gerçek sahipleri” dediği Gebzeli hemşerileri en kaliteli hizmeti sunmanın asıl gayeleri olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizin yanı sıra Halk Buluşması günlerinde de değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hasbihal ediyoruz hem de taleplerine birlikte çözüm arıyor, taleplerini ivedilikle yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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