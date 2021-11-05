Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk buluşmalarına devam ediyor.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında, vatandaşlarla tek tek görüşen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine iletilen istek, talep ve şikayetlerin giderilmesi noktasında çözüm için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. Halk buluşmaları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde devam edecek.