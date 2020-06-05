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Gebze’de Gençlerle Çevre Günü Programı

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN VE GTÜ ÇEVRE KULÜBÜ ÜYESİ ÖĞRENCİLER, GEBZE BELEDİYESİ’NİN GENÇ MECLİS ÜYELERİNİN KATILDIĞI DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ PROGRAMINDA ÇEVRE BİLİNCİNİN TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMA VE SIFIR ATIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BELEDİYENİN ÇEVRECİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ.

Gebze’de Gençlerle Çevre Günü Programı

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN VE GTÜ ÇEVRE KULÜBÜ ÜYESİ ÖĞRENCİLER, GEBZE BELEDİYESİ’NİN GENÇ MECLİS ÜYELERİNİN KATILDIĞI DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ PROGRAMINDA ÇEVRE BİLİNCİNİN TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMA VE SIFIR ATIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BELEDİYENİN ÇEVRECİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 13:32
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Gebze’de Gençlerle Çevre Günü Programı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen ve GTÜ Çevre Kulübü üyesi öğrenciler, Gebze Belediyesi’nin genç meclis üyelerinin katıldığı Dünya Çevre Günü programında çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılma ve Sıfır Atık başta olmak üzere belediyenin çevreci projeleri değerlendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen açık hava konferansına ev sahipliği yaptı. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü üyesi öğrenciler, Gebze Belediyesi’nin genç meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda çevre sorunları, çevre bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının yanı sıra; Gebze Belediyesi’nin geri dönüşüm uygulamalarının yanı sıra sıfır atık projesi, hayata geçirilecek çevre dostu projeler değerlendirildi. GTÜ Çevre Kulübü üyesi öğrenciler ve meclis üyelerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek selamlamasına konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını hepimize insan sağlığı başta olmak üzere, temiz çevre, doğanın korunmasının önemini de bir kez daha hatırlattı. İnsanların pandemi döneminde evlerine çekilmesiyle doğanın adeta dinlenerek kendini restore ettiğini, ayağa kalktığını gösterdi. Rabbimizin sessiz kulları hayvanların ve tüm canlıların var olmasını istiyorsak, bize nimet olarak sunulan dünyamızın, kainatın dengesini bozmamalıyız. Bunun yolu da doğayı koruyacak uygulamaları geleceği kapsayacak şekilde hayata geçirmeliyiz. Sınırlı kaynakların insanlığın hizmetine sunulurken uygulanan üretim tarzlarında da yeni bir anlayışın geliştirilmesi de öne çıkan bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Üretimin yanı sıra doğa ve çevre dostu tüketim anlayışının da toplumumuzda yaygınlaştırılması da ayrı bir gerekliliktir” ifadelerine yer veren Büyükgöz, “ Yerel yönetimlere de bu noktada sorumluluklar ve ödevler düşmektedir. Biz de bu bilinçle Gebze Belediyesi olarak özellikle Sıfır Atık Projesi’nde önemli aşamalar kaydettik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yanı sıra Gebze Belediyemiz de Sıfır Atık Belgesi sahip yerel yönetimler olarak öne çıkmaktadır. Geri dönüşüm bilincinin genç yaşlarda evlatlarımıza kazandırılması için okullarımızda eğitim seferberliği başlattık. Gebzeli hemşehrilerimizin duyarlı davranışlarıyla kaynağında ayrılan atıkların yönetimi temelindeki 1 yıllık hizmet döneminde ‘sağlıklı yaşam sağlıklı çevre ile olur’ şiarıyla Gebzemiz’de 5 bin 42 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı, 44 milyon kilovat saat Enerji tasarrufu, 1 milyon 240 bin kilogram sera gazının salanımı engellendi, 29 bin metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. 61 bin varil petrol tasarrufu, 84 bin 900 adet ağacın kesilmesi önlendi” diye konuştu.

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan GTÜ Çevre Kulübü üyesi öğrenciler de, üniversite bünyesinde yapılan çevreci çalışmalar ve projeler hakkında paylaşımda bulundu. Öğrencilerin ardından söz alan genç meclis üyeleri de Gebze ölçeğinde çevreci yaklaşıma uygun olarak uygulamaya konulması düşünülen çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gebze Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan programa GTÜ Çevre Kulübü üyesi öğrenciler Mirkan Emir Sancak, Ayben Özkan, Aylin Bulut, Zeynep Karaoğlu, genç belediye meclis üyeleri Ayhan Yılmaz, Mehmet Dinç, Nur Şentürk, Osman Sezer katıldı. Program Başkan Büyükgöz’ün gençlere teşekkürü ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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