Gebze’de ekipler karla mücadeleye hazır

Gebze Belediyesi, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı uyarısının ardından tüm önlemlerini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı üzerine Gebze’de yaya ve araç ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için Gebze Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alındı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda teyakkuza geçen Fen İşleri Müdürlüğü, 64 araç ve 300 personelle karla mücadele çalışması yapacak.