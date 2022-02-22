Gebze’de çevreci kurumlara teşekkür

Sıfır atık çalışmalarına destek veren kurum ve kuruluşlara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Uygulamaya koyduğu sıfır atık projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre ödülü alan Gebze Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Pazar atıklarından organik gübre üretiminin yapıldığı Kompost Üretim Tesisi ve hacimli atıkların bertaraf edilerek enerji üretildiği İri Hacimli Atık Tesisi başta olmak üzere daha birçok çevreci çalışmaya imzasını atan Gebze Belediyesi tarafından, çevreye duyarlı kurumlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çevreci hizmetler bütüncül bir şekilde yürütülen hizmetler. Gebze Belediyesi olarak başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği bizler için çok kıymetli. Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz sıfır atık çalışmalarımız kapsamında bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımı, kurum ve kuruluşlarımızı sıfır atık çalışmalarımıza destek vermeye bir kez daha davet ediyorum" dedi.