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Gebze’de cami ve ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ibadethaneler, detaylı temizliklerle bayrama hazırlanıyor.

KOCAELİ 07.07.2022, 10:34
Gebze’de cami ve ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ibadethaneler, detaylı temizliklerle bayrama hazırlanıyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, camilerde bayram öncesi temizlik çalışmaları yürütüyor. Cami ve ibadethaneleri Kurban Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde 63 camii ve bir cem evi kuru köpük sistemiyle temizlendi. Vatandaşların da oldukça memnun kaldığı çalışmalar çerçevesinde ekipler ayrıca ibadethanelerin çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor.

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