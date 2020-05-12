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Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor

GEBZE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, KAPILARINI 11 MAYISTA MÜŞTERİLERİNE AÇAN BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINI DENETLİYOR.

Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor

GEBZE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, KAPILARINI 11 MAYISTA MÜŞTERİLERİNE AÇAN BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINI DENETLİYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 14:06
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Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapılarını 11 Mayısta müşterilerine açan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla Mart ayında faaliyetlerine ara veren berber, kuaför ve güzellik salonları, yayınlanan genelgeyle kapılarını 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. Genelgeyle çalışma yönergeleri yeniden belirlenen ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret eden zabıta ekipleri, uyulması gereken kuralları hatırlatarak uyarıcı broşürleri işletmecilere teslim ediyor.

Ekipler, işletme sahiplerini ve çalışanları açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyararak, Gebze Belediyesi tarafından hazırlatılan çalışma kurallarını belirten uyarıcı broşürlerin ise işletmelere dağıtımı sağlandı. İşletmelerin randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, çalışanların ve müşterilerin mutlaka maske kullanacağını hatırlatan zabıta ekipleri ayrıca; havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması gerektiğini de tekrar bildirdiler.

Alınan tedbirler kapsamında berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Ense fırçası kullanımı geçici süreliğine durdurulacak. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre verilemeyecek.

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