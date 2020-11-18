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Gebze’de asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KOCAELİ 18.11.2020, 12:13
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Gebze’de asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gebze’nin dört bir yanında belirlenen program dahilinde çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıllı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde asfalt serim çalışması, 3802 Sokak’ta kazı reglaj iyileştirme çalışması, 3803 Sokak ve bağlantılarında parke yol çalışmasını tamamladı. Fen İşleri ekipleri ayrıca Tavşanlı Mahallesi’nde 4552 Sokak’ta parke bordur çalışması, 4552 Sokak’ta ise parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların Gebze’nin mahallelerinde devam edeceğini bildirdi.
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