Gebze’de ağaçlara özenli koruma
GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ AĞAÇLARA DÜZENLİ BAKIMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR.BU KAPSAMDA MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ’NDE BULUNAN BİR ÇINAR AĞACINA BAKIM YAPILDI.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçlara düzenli bakımlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan bir çınar ağacına bakım yapıldı.
Gebze Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan ve şehrin önemli bir noktasında bulunan çınar ağacının restorasyon ve bakım çalışması Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yapıldı. Çınar ağacının kurumuş ve çürümüş dalları büyük bir dikkat ve özenle budayan ekipler, ağacın dip kısmında ve gövde kısmında önceki yıllarda açılan büyük kovuklar, ölü tabakalardan ve zararlı maddelerde de temizledi. Ağacın zarar gören ve yaralı yerleri ile kovukların iç kısımları böcek ve mantar ilacıyla ilaçlanarak koruyucu yara macunuyla kapatıldı. Ağaçlara yapılan bu çalışmayla böcek ve mantarlara karşı ağaçların bağışıklığını ve dayanıklılığının arttırıldığını belirten ekipler çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
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