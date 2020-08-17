Gebze ve Darıca’da kesintisiz su için dev borular kullanılıyor

Gebze ve Darıca ilçelerinin kesintisiz, kaliteli ve düzenli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve arızaların önüne geçmek için yapımı süren çelik boru içme suyu isale hatları çalışması devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgelerinin yoğunluğu ve buna bağlı olarak artan nüfus ile birlikte Gebze ve Darıca ilçelerinde mevcut içme suyu hatlarının ihtiyacı karşılamaması ve kullanılan boruların ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı arızalar meydana geliyordu. Bundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bu iki ilçenin alt yapı hatlarını yenilemek için bir süre önce başladığı yatırımlarına devam ediyor. Darıca ilçesinin altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, planlanan 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunu beslemek için bin 200 milimetre çapında çelik boru hattı imalatı gerçekleştiriliyor. İlçeye bağlı Sırasöğütler Mahallesi’nde imalat çalışmaları devam eden çelik boru hattının, bin 300 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. İçme suyu deposunun hafriyat çalışmalarının da yapıldığı projeler kapsamında toplam 4 bin 267 metre çelik boru isale hattı yapılacak.

Gebze ilçesinde mevcut CTP borulardan dolayı sık sık meydana gelen arızaların önüne geçmek için ikinci etap çelik boru içme suyu isale hattı çalışmaları Gençlik Caddesi’nde devam ediyor. İkinci etap kapsamında toplam 935 metre uzunluğunda isale hattının 325 metresi tamamlandı.

İki ilçede çelik boru içme suyu isale hatlarının program çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze ve Darıca ilçelerimizde önemli altyapı ve içme suyu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Su arızalarının bir daha yaşanmaması için devasa çelik borular kullanılarak içme suyu isale hatları inşa ediyoruz. Hatların tamamlanması ile birlikte kesintisiz su ihtiyacı sağlayacağız” dedi.