Gebze Stadı’nın zeminine drenaj hattı döşeniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda sürdürülen yenileme projesi kapsamında, saha zeminine drenaj hattı döşeniyor.

Kente birçok yeni spor alanı ve tesis kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için de yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha zeminine drenaj hattı döşüyor. Drenaj çalışması sonrasında mıcır dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Döşenen drenaj hattı ile saha üzerinde su birikintilerinin oluşması engellenecek ve yağan yağmur suyu hızlı bir şekilde tahliye edilebilecek.

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 milimetre vsentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Proje dahilinde atletizm koşu pisti de daha modern hale getirilecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorboard çalışır duruma getirilecek.