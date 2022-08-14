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Gebze-Şile yoluna 14 bin ton asfalt serilecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Şile yolunun bozuk olan 4 bin 100 metrelik alanına 14 bin ton asfalt serilecek.
KOCAELİ 14.08.2022, 12:20
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Şile yolunun bozuk olan 4 bin 100 metrelik alanına 14 bin ton asfalt serilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yolların yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gebze-Şile yolunun Kadıllı köyü mevkiinde bozuk olan 4 bin 100 metrelik alana 14 bin ton asfalt serilecek. Araç trafiğini aksatmadan ve güvenli bir şekilde üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü yolda çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.