Gebze-Şile yoluna 14 bin ton asfalt serilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Şile yolunun bozuk olan 4 bin 100 metrelik alanına 14 bin ton asfalt serilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yolların yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gebze-Şile yolunun Kadıllı köyü mevkiinde bozuk olan 4 bin 100 metrelik alana 14 bin ton asfalt serilecek. Araç trafiğini aksatmadan ve güvenli bir şekilde üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü yolda çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.