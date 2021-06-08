Gebze protokolünden Marmara için farkındalık çağrısı

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyasıyla mücadele amacıyla Eskihisar’da bir araya gelen ilçe protokolü, sahil boyu çevre temizliği yaparak ortak mücadele çağrısında bulundu.

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla mücadele kapsamında Gebze protokolü Kocaeli ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, Eskihisar sahilinde farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, denizcilik kooperatif temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Etkinlikte söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada hiçbir farklılık gözetmeden doğa bize bir şey söylüyor. Deniz salyası sorunuyla konuyla karşı karşıyayız ki ortak hareket etmek zorundayız. En çok bir ve beraber olacağımız konu çevre. Biz coğrafyaya ne kadar sadık olursak doğa da bize sahip çıkacaktır. Doğanın ve denizin kimyasını bozuyoruz. Kendi kendimizi doğadan mahrum ediyoruz. Bu yaşanan deniz salyası için seferberlik ilan edip duyarlılığı ortaya koymamız gerek. Bundan sonraki süreçte bayrağı devredeceğimiz gençlerin duyarlılığını arttırmamız şart. Medeniyetimizin kültürüne sahip çıkarsak ne deniz kirlenir ne de doğa tahrip olur. Gelecek için mücadeleye bugünden başlamalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Eskihisar’da mıntıka temizliği yaptı ve daha sonra gemiyle açılarak denizde var olan deniz salyası problemini yakından inceledi.