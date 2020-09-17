Gebze protokolü maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı
GEBZE’DE İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILIMIYLA İLÇE MERKEZİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Gebze’de ilçe protokolünün katılımıyla ilçe merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle ülke genelinde il ve ilçelerde koruyucu maske denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki denetimde Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler katıldı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, vatandaşlara ve esnaflara maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindiler. Koruyucu maske takan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü bir kez daha teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, öneri ve şikayetleri de dinledi.
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