Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi yüz yüze eğitime hazır

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, yapılan düzenlemeler ile yakın dönemde başlaması ön görülen yüz yüze eğitim için öğrencilerini bekliyor.

Kocaeli’de de başlaması öngörülen yüz yüze eğitim için Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde de salgın dönemi kurallarına uygun bir şekilde hazırlıklar yapıldı. Toplamda 11 bin 200 metrekare kapalı alanı bulanan Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, 6 kat şeklinde hizmet veriyor. Merkezin içerisinde satranç sınıfı, müzik atölyesi, bilişim atölyesi, PDR ve rehberlik odaları, fen laboratuvarı, spor salonları, playstation odası, kütüphane, mescid gibi pek çok sosyal etkinlik alan, atölyeler ve diğer eğitim sınıflarının bulunduğu Bilgievi ve Akademi Lise bulunuyor. Ayrıca merkezde 384 kişilik konferans salonu ve 700 metrekarelik çok amaçlı salon bulunurken otopark, basketbol ve voleybol sahaları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.