Gebze Beyaz Kalpler’de çalışmalar sürüyor

Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gebze ilçesinde projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşasına devam ediyor.

Sosyal hayatta problem yaşayan gençlere kapısını açacak olan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, pek çok farklı branşta vereceği eğitim ile çocukların ve gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak. Osman Yılmaz Mahallesi’nde gençlerin buluşma noktası olacak merkezin inşası yapılan imalatlar ile biraz daha şekilleniyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde yapılan çalışmalarda epey bir mesafe kat edildi. Bu bağlamda yapının kiremitle çatı kaplama imalatı ile pencere kör kasalarının montaj işlemi tamamlandı. Elektrik tesisat boruları ile mekanik yangın tesisat imalatının devam ettiği yapıda dış cephe mantolama uygulamasına da geçildi. Bina içinde de hummalı bir çalışma yürüten Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, iç cephede sıva imalatını sürdürüyor. İç seramik kaplama ile şap imalatına da başlayan ekipler yakın bir zamanda çevre altyapı imalatlarına geçecek.

Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin toplam kapalı alanı bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacak, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 atölye, danışma ve 3 idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 atölye, 2 idari ofis ve teras yer alacak. Merkezden Gebze’nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki gençler de yararlanabilecek.