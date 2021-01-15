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Gebze Belediyesi kar yağışı için önlemlerini aldı
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemleri aldı.
KOCAELİ 15.01.2021, 12:48
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Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemleri aldı.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, beklenen kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemleri aldı. Tüm ekipleriyle kar yağışına hazır olan Fen İşleri Müdürlüğü, olası bir kar yağışında 5 adet tuzlama aracı, 4 adet grayder, 4 adet kazıcı, 16 adet JBC, 38 pick-Up, 20 kamyon ve 360 personeliyle müdahale edecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri personeliyle bir araya geldi.Önümüzdeki günlerde daha yoğun olarak beklenen kar yağışında herhangi bir aksilik çıkmaması ve vatandaşın mağdur olmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Arkadaşlar hepimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gebzeli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet ederek bu kar yağışının sadece eğlenceli yanını yaşamalarını sağlamalıyız. Biz görevimizin başında olacak ve nöbet tutacağız. Gebzeli hemşerilerimizden ricam herhangi bir olumsuzluk durumunda bizlere bilgi vermeleri olacak. Bizlerde bu bilgiler doğrultusunda olası olumsuzlukların yaşanmaması için çalışacağız. Kar yağışına karşı tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve hazırız” dedi.
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