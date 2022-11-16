Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 3 yeni ismi renklerine bağladı

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı’na 3 yeni transfer gerçekleştirildi. Takım, yeni transferlerle bu sezon şampiyon olmayı hedefliyor.

Gebze Belediyesi Fuaye Alanı’nda imza töreni yapıldı. Milli takımda oynayan ve geçen sezonu dünya şampiyonu olarak tamamlayan Serkan Dereli ve İsmail Korkmaz, Pendik Engelliler Spor Kulübü’nden transfer edilerek Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile sözleşme imzaladı. Bir diğer transfer de Bursa Ampute Spor Kulübü’nün yıldız ismi Joseph Badıoo oldu.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı geçen sezon, 2. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig’e çıkmaya hak kazanmıştı. Yeni yıldız transferleriyle Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 1. Ligi 2022-2023 sezonunda şampiyon olup, Türkiye Ampute Futbol Süper Lig’ine çıkmayı hedefliyor.

"Bizim çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Düzenlediğimiz imza töreni ile Ampute Futbol Milli Takımımızın yıldız isimleri Serkan Dereli ve İsmail Korkmaz’ı renklerimize bağladık. Bursa Ampute Spor Kulübü’nden transfer ettiğimiz Joseph Badıoo da Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.