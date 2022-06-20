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Gebe eğitimleri devam ediyor

Kocaeli’de anne adaylarını bilinçlendirmek için hayata geçirilen ve kentte bir ilk olan Gebe Eğitim Sınıfı" ile eğitimler devam ediyor.

KOCAELİ 20.06.2022, 12:17
Gebe eğitimleri devam ediyor

Kocaeli’de anne adaylarını bilinçlendirmek için hayata geçirilen ve kentte bir ilk olan Gebe Eğitim Sınıfı" ile eğitimler devam ediyor.

Gebe Eğitim Sınıfı ile anne adaylarının daha bilinçli bir hamilelik dönemi geçirmesini amaçlayan İzmit Belediyesi, haftanın iki günü birebir gebelik ve emzirme danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyetleri arasında yer alan kadın sağlığı eğitimleri çerçevesinde gebe eğitimleri haftanın iki günü evde devam ediyor. Anne adaylarına kendilerini en rahat ve güvende hissettikleri yer olan kendi yaşam alanlarında ebe Yeşim Köse Uslu tarafından gebelik ve emzirme danışmanlığı hizmeti veriliyor.

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