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Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan göreve başladı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik’in yerine atanan Tuğamiral Bülent Turan, görevine başladı.
KOCAELİ 24.08.2022, 12:44
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik’in yerine atanan Tuğamiral Bülent Turan, görevine başladı.
Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Ayhan Gedik emekli edilerek, yerine Tuğamiral Bülent Turan atandı. Görevine bugün başlayan Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Ziyareti, Vali Yavuz sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yavuz paylaşımında, "Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Bülent Turan’a ziyareti için çok teşekkür ederim" dedi.
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