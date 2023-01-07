Galibiyeti kutladılar

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yıldız Kızlar Voleybol Ligi’nde Yenikant’le karşı karşıya gelerek galibiyet kazanan Derincespor oyuncuları ile bir araya gelerek, mutluluklarına ortak oldu.

14 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü, amatör branşlarda ses getiren çalışmalara imza atıyor. Salon sporlarında bu yıl ilk kez liglere katılan Derincespor Kulübü, Yıldız Kızlar Voleybol Ligi’nde de başarılı bir şekilde mücadele veriyor. Son olarak Derince Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Yenikent (B) takımı ile karşı karşıya gelen Derincespor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Müsabakanın ardından Derincespor Kulübü sporcuları ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, voleybolcuları tebrik ederek, mutluluklarına ortak oldu.