Fotoğraf tutkunları kentin doğal güzelliklerini keşfetti

4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması çerçevesinde foto safari etkinliği düzenlendi. Kocaeli ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunları, foto safariyle kentin doğal güzelliklerini keşfetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü sebebiyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) işbirliği tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması çerçevesinde foto safari etkinliği düzenledi. KASK eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen gezi programıyla fotoğrafçılar doğa harikası Nüzhetiye Şelalesini fotoğraflayarak güne başladı. Ardından Değirmendere Yalı Evlerine geçen fotoğrafçılar, özellikle Ahşap Heykel Müzesine hayran kaldı. 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması için bol bol fotoğraf çeken gezginler, yarışmayı kazanabilmek için en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. Fotoğraf sanatıyla Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi, fotoğraf tutkunlarının objektifinden çıkan fotoğraflarla yarışacak. Dereceye giren fotoğraflar, 20 Kasım tarihinde seçici kurul tarafından belirlenecek.