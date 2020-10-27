Floor Curling bu hafta Darıca’da yapıldı

Daha önce İzmit ve Başiskele ilçesinde yapılan Floor Curling sporu bu hafta da Darıca ilçesinde gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe ilçe vatandaşları Floor Curling sporuyla tanıştırmaya devam ediyor. Daha önce İzmit ve Başiskele ilçelerinde yapılan Floor Curling sporu bu hafta da Darıca ilçesinde yapıldı. Uzman antrenörler tarafından Floor Curling oyununun kuralları ve oynanış şekli vatandaşlara ve çocuklara aktarılırken Darıcalı vatandaşalar eğlenceli anlar yaşadı. Darıca Millet Bahçesinde vatandaşaların oyunla tanıştığı etnikliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı.

Vatandaşlarla atışlar yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni bir spor dalıyla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesine etkinliği yapmasından dolayı teşekkür eden Bıyık “Darıca’yı çok seviyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu olması için birçok faaliyet yapıyoruz Floor Curling etkinliği de onlardan biri. Büyükşehir Belediyemiz bu işlerin çoğuna öncülük ediyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki bundan sonra spora ilgi ve alaka daha da artacaktır. Hep birlikte mutlu bir şehir için çalışıyoruz” dedi.

Duygularını da aktaran Darıcalı gençler Floor Curling’i çok sevdiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler. İzmit ve Başiskele ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişi tarafından oynanan Floor Curling, Darıca’da da yaklaşık 700 kişi tarafından oynandı. Kasım ayı içerisinde hava şartlarına göre Floor Curling etkinliğinin Gölcük, Gebze ve diğer ilçelerde de yapılması planlanıyor.