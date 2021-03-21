Flamingoların ardından kuğular da İzmit Körfezi’nde

Kocaeli’de bulunan İzmit Körfezi flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünü içinde barındıran körfez şu sıralar kuğuların uğrak noktası oldu.

İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi. Temizlendikten sonra canlı popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, bu kez kuğuları ağırladı. Geçtiğimiz yıllarda az miktarda gördüğümüz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi’nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 168 farklı kuş türü barınıyor. Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, tepeli patla, kaşıkgaga, suna, balıkçıl, ak balıkçıl, dik kuyruk, tarakdiş gibi kuş türleri görmek mümkün.