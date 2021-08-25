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Feribot iskelesi yolundaki araçtan 25 tarihi sikke yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi feribot iskelesi yolunda jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait 25 tarihi eser sikke ele geçirildi.

KOCAELİ 25.08.2021, 15:48
Feribot iskelesi yolundaki araçtan 25 tarihi sikke yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi feribot iskelesi yolunda jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait 25 tarihi eser sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 25 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.G. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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