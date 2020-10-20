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Fen Lisesi’ne 200 kişilik konferans salonu

KÖRFEZ BELEDİYESİ, EĞİTİM KURUMLARINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA DA SON OLARAK KÖRFEZ MED MARİNE TUNCER ŞEN FEN LİSESİ’NE KONFERANS SALONU YAPTI.

KOCAELİ 20.10.2020, 13:40
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Fen Lisesi’ne 200 kişilik konferans salonu

Körfez Belediyesi, eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda da son olarak Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi’ne konferans salonu yaptı.

Körfez Belediyesi, eğitim kurumlarına desteğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de eğitim kurumlarından gelen talepleri tek tek sıraya alarak çalışma yapıyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de okul ziyareti sırasında Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi’ne konferans salonu kazandırdı. Salonun iç tefrişatı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı ve sahne kurulu gerçekleştirildi. Daha sonra da koltuklar takıldı. 200 kişilik konferans salonunda çalışmalar tamamlanırken, okul yönetimi de Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.

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