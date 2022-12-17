Felçli vatandaşların yol talebi yerine getirildi

Kandıra ve Başiskele’de felçli olan ve toprak zemin sebebiyle dışarı çıkamayan 2 engelli vatandaşın yol talebi çözüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde yaşayan iki engelli vatandaşın taleplerine duyarsız kalmayarak isteklerini yerine getirdi. Başiskele Camidüzü Mahallesinde yaşayan ve beyin ameliyatı sonrası felçli kalan Mustafa Aslankaya (50), evine ulaşmakta zorluk çektiğini belirtmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler, kısa sürede Aslankaya’nın evinin toprak yoluna parke döşedi. Duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Aslankaya, “Geçirdiğim beyin ameliyatı sonrası felçli kaldım. Gözlerimde de problem var. Evime ulaşan bir yol yok. Çamurlu olduğu zaman beni çok zorluyor. Ulaşım için elektrikli bir araba alacağım. Muhtarımız benim adıma büyükşehir belediyesine başvurdu ve ekipler geldi. Allah razı olsun yolum yapıldı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kandıra Sarıahmetler Köyünde yaşayan Güler ve Mehmet Öztürk çifti de Büyükşehir 153 Çağrı Merkezine başvuruda bulundu. Güler Öztürk, felçli olan eşi Mehmet Öztürk’ün evlerinin ön avlusuna çıkıp temiz hava alabilmesi ve dolaşabilmesi için parke yol yapılması talebinde bulundu. Engelli vatandaşın ve eşinin bu talebini karşısında evinin ön avlusuna parke yapıldı.