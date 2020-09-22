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Federasyon Kupası Kartepe’ye alındı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ FEDERASYON KUPASI KARŞILAŞMALARI, ANKARA'DAKİ KORONA VİRÜS SALGINININ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ALINAN KARAR SONUCUNDA DAHA İZOLE BİR ORTAMA SAHİP OLAN KARTEPE'DE YAPILACAK.

KOCAELİ 22.09.2020, 11:53
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Federasyon Kupası Kartepe’ye alındı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Ankara’dan Kocaeli’nin turizm merkezi olan Kartepe’ye alındı.

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası karşılaşmaları, Ankara’daki korona virüs salgınının yoğunluğu nedeniyle alınan karar sonucunda daha izole bir ortama sahip olan Kartepe’de yapılacak. Bir hafta ertelenerek 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupa, iki salonda oynanacak. Kartepe, sezon başında takımların hazırlık kampında tercih ettiği bir yer olarak dikkat çekti. Öte yandan Federasyon Kupası boyunca otele basketbol takımlarından başka müşteri alınmayacağı belirtildi. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Federasyon Kupası’nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde:

A Grubu

Finalspor - Sigortam.net

Gemlik Basket - Semt77 Yalova

B Grubu

GCT Düzce - Bornova Belediyespor

Fethiye Belediyespor - Samsunspor

C Grubu

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket

Bakırköy Basket - 16. takım

D Grubu

Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi

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