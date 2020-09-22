Federasyon Kupası Kartepe’ye alındı
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ FEDERASYON KUPASI KARŞILAŞMALARI, ANKARA'DAKİ KORONA VİRÜS SALGINININ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ALINAN KARAR SONUCUNDA DAHA İZOLE BİR ORTAMA SAHİP OLAN KARTEPE'DE YAPILACAK.
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Ankara’dan Kocaeli’nin turizm merkezi olan Kartepe’ye alındı.
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası karşılaşmaları, Ankara’daki korona virüs salgınının yoğunluğu nedeniyle alınan karar sonucunda daha izole bir ortama sahip olan Kartepe’de yapılacak. Bir hafta ertelenerek 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupa, iki salonda oynanacak. Kartepe, sezon başında takımların hazırlık kampında tercih ettiği bir yer olarak dikkat çekti. Öte yandan Federasyon Kupası boyunca otele basketbol takımlarından başka müşteri alınmayacağı belirtildi. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Federasyon Kupası’nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde:
A Grubu
Finalspor - Sigortam.net
Gemlik Basket - Semt77 Yalova
B Grubu
GCT Düzce - Bornova Belediyespor
Fethiye Belediyespor - Samsunspor
C Grubu
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket
Bakırköy Basket - 16. takım
D Grubu
Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
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|İkindi
|16:27
|Akşam
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|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0