Fatma Kaplan Hürriyet, pazarcı esnafı ile bayramlaştı

Pazarcı esnafla bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmeniz adına taleplerinizi çözüme kavuşturmak için siyaset üstü bir anlayışça destek vermeye hazırız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programında pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e, basın danışmanı Cem Şakoğlu, koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, muhtar hizmet masası koordinatörü Turgay Oruç, fen işleri müdürü Burak Güreşen ve zabıta müdürü Ümit Fındık eşlik etti. Esnafla sohbet eden Başkan Hürriyet, "Tüm pazarcı arkadaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmeniz adına taleplerinizi çözüme kavuşturmak için siyaset üstü bir anlayışça destek vermeye hazırız" dedi.