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Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye başkanını ağırladı

Kartepe’de ev ekonomisine destek olmak için mutfağında yaptığı yemeklerini sosyal medya üzerinden satarak 23 bin takipçiye ulaşan ev hanımı Sibel Kablan Kırıktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı misafir etti.

KOCAELİ 10.03.2021, 09:10
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Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye başkanını ağırladı

Kartepe’de ev ekonomisine destek olmak için mutfağında yaptığı yemeklerini sosyal medya üzerinden satarak 23 bin takipçiye ulaşan ev hanımı Sibel Kablan Kırıktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı misafir etti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Sibel Kaplan Kırıktaş ev ekonomisine katkı sağlamak için evinin mutfağında yemek yapmaya başladı ve yaptığı yemekleri sosyal medya hesabında paylaşarak binlerce insana ulaştı. Kartepe belediye Başkanı Mustafa Kocaman Sibel Kablan Kırıktaş’ı evinde ziyaret ederek “Sibel Hanımın başarı hikayesi bütün kadınlarımıza örnek olsun” dedi.

Ev ekonomisine katkı sağlamak için çaba gösterdiğini belirten Kırıktaş, “2 yıl önce çocuklarımın eğitimi ve geleceği için eşime destek olmaya karar verdim ve denemeye başladım. Her bir müşterimin memnuniyeti, referansı yeni müşterilerle buluşmama ve daha fazla iş almama sebep oldu. Bazı günler siparişler üst üste geldiğinde hiç bir müşterimin isteğini geri çevirmemek için sabahlara kadar siparişleri hazırlayıp herkesin işe gittiği saatlerde uyuyabiliyordum. Özveriyle, hevesle ve titizlikle çalışınca arzu ettiğiniz başarıya ulaşabiliyorsunuz. “ dedi.

Sibel Kaplan Kırıktaş’ı takdir ettiğini ve tanışmak istediğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Marifet iltifata tabidir. Sibel Hanımın başarı hikayesi bütün kadınlarımıza örnek olsun. Başlangıçta sadece kendi emeği ve eşinin, çocuklarının manevi desteği ile yola çıkmış. Kendine inanmış, çok çalışmış ve başarmış. Kendi elleriyle yaptığı leziz yemeklerle Kartepe’deki evinden sosyal medya aracılığı ile binlerce insana ulaşan Sibel Hanımı kutluyorum. Emek ve yetenek karşılığını bulur. Emeğiyle, yeteneğiyle var olup, yılmadan mücadele eden tüm kadın girişimcilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Kartepe’de yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Kablan Kırıktaş, tek başına başladığı bu yolculukta yoğunluktan dolayı komşu arkadaşlarından da destek alarak onların da hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşamaya başladı. Su böreğinden baklavaya, içli köfteden yaprak sarmalarına kadar toplam 31 çeşit ürün yelpazesi olduğunu belirten Kırıktaş, “Artık geleceğe umutla bakabiliyorum, karamsarlıktan kurtuldum. Bütün kadınlara tavsiyem denemekten korkmasınlar. Benim de tek sermayem evimde yaptığım yemeklerimdi. Farklı dallarda birbirinden yetenekli kadınlarımız var. Sosyal medyanın gücünü olumlu olarak kullanmayı denedim ve oldu. İlk başlarda bir iki restoranın toplu siparişlerini yapıyordum. Onların önerileri, yeni müşteriler derken 23 bin Kocaman bir aile olduk. Bu rakam bazılarına az gelebilir ama dinamik ve aktif takipçiler. Hepsi sipariş verse bile yetişmem imkansız. Ama güzel yorumlarını, sevgilerini eksik etmiyorlar, bu da beni motive ediyor. Hepsini çok seviyorum. Bizi, hanemizi ziyaret ederek onurlandıran ve her zaman yanımızda destek olacağını söyleyen Başkanımız Mustafa Kocaman”a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
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