Evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kişi evinde ailesi tarafından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Ülgen (49), ailesi tarafından evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince evde geniş çaplı inceleme yapılırken cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Erkan Ülgen’in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle canına kıydığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.