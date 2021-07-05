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Ev becerileri atölyesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen "ev becerileri atölyesi" anne çocuk atölyeleri ile faaliyetlerine başladı.

KOCAELİ 05.07.2021, 11:04
Ev becerileri atölyesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen "ev becerileri atölyesi" anne çocuk atölyeleri ile faaliyetlerine başladı.

Bu yıl projelerine bir yenisini daha katan KO-MEK, oyun odalarını da anne çocuk eğitimlerine açtı. Anneler ve çocuklar etkinlik eşliğinde eğlenerek ve öğrenerek güzel vakit geçirecek. Ücretsiz olarak faaliyetlerini yürüten atölyelerde, 36-72 ay yaş aralığındaki çocuklar ve anneleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocukların eğitimleri açısından en önemli alan olan ev becerileri atölyeleri, KO-MEK kurs merkezinde 28 Haziran itibari ile başladı, 28 Temmuz da sona erecek.
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