Etkin ve koordineli müdahale için itfaiye personeline eğitim veriliyor
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MÜDAHALE OPERASYONLARININ VE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN VE KOORDİNE BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLEBİLMESİ ADINA PERSONELLERİNE EĞİTİM VERİYOR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına personellerine eğitim veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personellerine müdahale, denetim ve eğitim hizmetleri veriyor. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası gerçekleştirdiği başarılı arama ve kurtarma faaliyetleri ile adından söz ettiren büyükşehir itfaiyesi, hizmet kalitesinin artırılması adına personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Müdahale operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına, amir ve amir yardımcısı pozisyonlarında görev alan personellere “Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi” eğitimi veriliyor. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde olay yerinde organizasyon, olay risk yönetimi, komuta yeterliliği, dinamik risk değerlendirmesi, risk kontrol tedbirleri, disiplin risk ilişkisi, müdahale basamakları, tabyalama (konumlandırma), liderlik kapasiteleri, karar alma ve yürütme, olay yeri sektörleme (bölgeselleştirme), müdahale çeşitleri ve multidisipliner yaklaşım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.