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Eşme’de depo inşaatı ve dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Eşme’de depo inşaatı ve dere ıslahı çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 06.06.2021, 13:20
Eşme’de depo inşaatı ve dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Eşme’de depo inşaatı ve dere ıslahı çalışmalarını sürdürüyor.

İSU, yüzey sularının akışının düzenli sağlanması ve taşkınlara neden olacak Kartepe - Eşme yolu ile Sapanca Gölü arasında kalan Topağaç Deresi’nde dere ıslah çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında 125 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca iş kapsamında, D-100 Karayolu’nun üst kısmında kalan bölgede 125 metre uzunluğunda toprak trapez çalışması da yapılacak. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Kocaeli-Sakarya güzergahında oluşan taşkınlar da önlenmiş olacak.

Kartepe bölgesi Eşme Mahallesi sahil kısmında Sapanca Gölü’ne akan Maden Deresi üzerinde de çelik köprü imalat çalışmaları kapsamında fore kazık çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar imalatları 1 ay içerisinde tamamlanacak. Eşme’nin iki yakasını sahil kısmında birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar sahili boydan boya kullanabilecek.
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