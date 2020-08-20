Eskihisar Kalesi sohbetleri İnanç ve Yenişehirlioğlu’nu ağırladı
GEBZE BELEDİYESİ, ESKİHİSAR KALESİ’NDE DÜZENLENEN AY IŞIĞINDA KÜLTÜR SANAT AKŞAMLARINDA HAYATİ İNANÇ VE BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NU VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GETİRDİ.
Gebze Belediyesi, Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamlarında Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nu vatandaşlarla bir araya getirdi.
Gebze Belediyesi’nin Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları, devam ediyor. Eskihisar Kalesi’nde başlatılan etkinlikler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek sürdürülüyor. Etkinlikler kapsamında Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun konuk olduğu sohbet programlarında vatandaşlar keyifli anlar geçirdi.
Gebzelilerle birlikte programı takip eden Başkan Vekili Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında, şehir dışı programları nedeniyle katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını konuklara iletti. Gebze Belediyesi Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları, 20 Ağustos Perşembe günü Alişan Kapaklıkaya konferansı ve 21 Ağustos Cuma yetişkin tiyatrosu Miras ile devam edecek.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25